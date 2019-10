Celle Ligure. Oggi allo stadio Olmo-Ferro di Celle va in scena la settima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Il match vede come protagonisti il Varazze Don Bosco di mister Calcagno e il Ceriale allenato da Biolzi. La sfida odierna rappresenta una grande occasione per i padroni di casa, che con una vittoria potrebbero mantenere la prima posizione in classifica minacciata dalla Sestrese (che deve ancora disputare una partita).

Formazioni:

Il Varazze schiera Ferro, Bisio, Rampini, Kepi, Ghigliazza, Baroni, Saporito, Gagliardi, Angella, Olivieri e Piccardo

A disposizione di mister Calcagno ci sono Bruzzone, Tagliabue, Crocilla, Cozzi, Greco, Baroni, Craviotto, Scala e Fazio

Il Ceriale risponde con Ebe, Naoui, Prudente, Licata, Fantoni, Michero, Setti, Badoino, Daddi, Insolito e Maxena

In panchina mister Biolzi fa sedere Scola, Balbo, Gervasi, Bertolaso, Bellinghieri, Hamati, Bonifazio, Laredda e Dominili

Primi minuti con poche emozioni, con entrambe le squadre concentrate maggiormente a difendersi.

Al 7’ buona azione del Varazze, con Piccardo che viene steso sulla linea del limite dell’area dal portiere. L’arbitro con sicurezza indica il dischetto.

All’8’ Baroni si appresta a battere il rigore, portando i padroni di casa in vantaggio grazie ad un ottimo rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere avversario

Al 16’ buon tiro dalla distanza di Insolito, che permette al Ceriale di guadagnare il primo calcio d’angolo del match

Al 17’ sugli sviluppi del corner altra conclusione dal limite di Badoino, che però termina alta

Terna della sezione di Imperia: arbitra Emanuele Lorenzo Del Panta, assistito da Simone Colella e Fabrizio Ferlito.