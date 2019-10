Albenga. La sesta giornata del girone A, domenica 20 ottobre, è stata caratterizzata da ben sei rinvii sugli otto incontri in programma. I primi a recuperare, a distanza di tre giorni, sono Ceriale e Camporosso.

I biancoblù sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo aver ottenuto tre pareggi ed una sconfitta; la squadra ospite, in classifica, ha 3 punti in più rispetto ai cerialesi.

Si gioca al Riva di Albenga, dotato di un terreno in sintetico da poco sistemato e che pertanto non presenta problemi dopo le piogge dei giorni scorsi.

Andrea Biolzi manda in campo Ebe, Balbo, Prudente, Licata, Fantoni (cap.), Michero, Naoui, Badoino, Daddi, Dominici, Insolito.

A disposizione Scola, Bertolaso, Gervasi, Bonifazio, Bellinghieri, Setti, Maxena, Surace, Caredda.

Carmelo Luci presenta gli ospiti con Farsoni, Crisafulli, Cordì, Truisi, Orlando, Lentini (cap.), Rotolo, T. Giunta, Cascina, D. Giunta, Tofanica.

Riserve Aghero, Brambilla, Piana, Monteleone, Valenti, F. Piantoni, M. Luci, Trevisan, Crudo.

Arbitra Emmanuel Cova, assistito da Matteo Manni e Florjana Doci.

Si comincia su un campo bagnato da una leggera pioggia che cessa giusto prima del fischio d’inizio. Si inizia alle 20,50.