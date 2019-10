Primo posto ai Regionali in acque libere per Idea Sport di Albenga

Albenga. La società Idea Sport di Albenga ai recenti campionati regionali di nuoto in acque libere, svoltisi a Genova Sturla, si è laureata miglior squadra ligure. Hanno fatto parte della squadra vincente Andrea Filadelli, Ludovico Romaniello, Ruben Cacciamani, Filippo Sala e, in campo femminile, Rachele Celiberti, Amelia Celiberti, Sofie Alberti.

Inoltre, alla oramai prestigiosa gara classica di ottobre, la Swin the Island a Bergeggi, che ha visto gareggiare quasi tremila atleti nelle varie distanze in programma, Andrea Filadelli si aggiudica la medaglia d’oro nei 3,5 km, come la compagna Rachele Celiberti nel miglio. Sale sul terzo gradino del podio Cacciamani Ruben sempre nel miglio.

Si conclude davvero con grandi risultati la stagione agonistica 2018/2019 dei nuotatori dell’Idea Sport, che si dimostrano essere oramai una realtà natatoria di alto livello non solo in vasca ma anche nelle competizioni in mare. Grande soddisfazione tra i dirigenti sia per il primo posto nella classifica a squadra regionale di fondo che per i risultati ottenuti durante tutta la stagione, dalle medaglie alle finali regionali (oltre 50) a quelle vinte in campo nazionale, in particolare gli ori di Andrea Filadelli nei 400 misti, nei 5 km e nei 10 km, merito del buon lavoro svolto dai tecnici di via Amalfi.