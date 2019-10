Albenga. Prime sanzioni stagionali per quanto concerne il girone A della Prima Categoria, che è iniziato domenica scorsa.

Michael Ferrari (Pontelungo) è stato fermato per due turni.

Una giornata di stop è stata comminata a William Perversi (Altarese), Daniele Illiano (Pontelungo) e Simone Gattuso (Soccer Borghetto).

Gli allenatori Pietro Iurilli (Baia Alassio) e Massimo Borreani (Soccer Borghetto) sono stati squalificati per due gare.

Michele Neri, dirigente del Pontelungo, è stato inibito fino al 14 novembre perché “al termine della gara, mentre il direttore di gara si accingeva ad entrare nello spogliatoio, assieme ad un gruppo di calciatori e dirigenti, lo accerchiava in segno di protesta e gli rivolgeva espressioni minacciose; pretendeva, inoltre, di entrare nello spogliatoio del direttore di gara, ma questi gli negava l’ingresso ed attendeva circa 10′, assieme alle suddette persone al di fuori dello spogliatoio del direttore di gara, continuando nelle minacce, prima di uscire regolarmente”.

Ammenda di 150 euro al Pontelungo perché “al termine della gara, mentre il direttore di gara si accingeva ad entrare nello spogliatoio, un gruppo di calciatori e dirigenti, non identificati, di cui uno qualificatosi come presidente della società, in seguito effettivamente individuato dal direttore di gara proprio nel presidente della stessa, Michele Neri, accerchiavano il direttore di gara in segno di protesta egli rivolgevano espressioni minacciose; il presidente, inoltre, pretendeva di entrare nello spogliatoio del direttore di gara, ma questi gli negava l’ingresso. Il gruppo, attendeva circa 10′ al di fuori dello spogliatoio del direttore di gara, continuando nelle minacce, prima di uscire regolarmente (sanzione aggravata per l’implicazione nei fatti del massimo dirigente della società)”.

Spostamento per l’incontro tra Borghetto e Altarese: verrà giocato domenica 20 ottobre alle ore 16 al Mazzucco di Noli.

La classifica marcatori dopo 1 giornata:

2 reti: Hublina (Olimpia Carcarese), Paterno (AC Andora)

1 rete: Moresco, Ferrotti (Altarese), Gilardoni, Carminati (Letimbro), Seck (Speranza), Caneva (Pontelungo), Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Bove (Millesimo), F. Saino (Aurora Calcio), Parodo (Borghetto), M. Campagnani, A. Campagnani (Carlin’s Boys), Salinas, Marotta (Quiliano&Valleggia)

Autoreti: 1 Carocci (pro Carlin’s Boys)