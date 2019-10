LIVE. O. CARCARESE – SOCCER BORGHETTO 1-2 (16′ Carparelli, 20′ Tarditi, 59′ Zizzini)

35′ Ammonito Simonetti

33′ Prima sostituzione di mister Giunta; Rembado rileva Monteleone

32’ Terzo cambio per la Carcarese: Manti per Comparato

26’ Uscita disperata di Allario, Carparelli in pallonetto, Vassallo sulla linea salva la porta biancorossa

25’ Ammonito Condorelli

24’ Clemente palla indietro per Hublina che calcia a giro da fuori area, fuori di poco

22’ Ammonito Marini

20’ Annullato per fuorigioco il gol del pareggio di Canaparo, servito da Comparato

21′ Corner dalla destra di Condorelli, Carparelli al volo di poco a lato

17′ Ammonito Canaparo per proteste

15′ Secondo cambio per i locali: esce Volga, entra Clemente

14′ GOOOOOL CARCARESE! Volga all’indietro per Comparato che lancia sulla destra per Zizzini, che controlla e calcia un diagonale imparabile.

12′ Di nuovo la pioggia battente al Corrent, Condorelli prova ad approfittare del campo bagnato con un rasoterra dalla distanza, ma Allario è attento, si distende e manda in angolo

7′ Nessuna occasione da segnalare in questi primi minuti, partita piuttosto nervosa

1′ Al via la ripresa! Subito un cambio per i locali, fuori Botta per Marini

SECONDO TEMPO

47′ Fine primo tempo

45′ Ammonito Serra

39′ Doppia occasione per la Carcarese: filtrante di Spozio per Hublina che si trova a tu per tu con il portiere, Serventi in uscita neutralizza la conclusione, ma l’azione non finisce qui. Il pallone arriva, infatti, sulla fascia destra a Canaparo che crossa in area, Cervetto di testa, fuori di pochissimo

31′ Punizione di Spozio dai 30 metri, in area Serventi anticipa tutti, ma la sfera finisce sui piedi di Hublina che da posizione defilata spara alto

23′ Occasionissima Carcarese: Zizzini sulla sinistra per Canaparo che crossa sul secondo palo, Volga tutto solo calcia di prima intenzione, altissimo.

20′ RADDOPPIO BORGHETTO! Gagliardo allarga sulla sinistra a Condorelli sul filo del fuorigioco, cross in area, Tarditi con un gran gesto tecnico al volo lascia partire un bolide che si infila in rete

16′ GOOOOL BORGHETTO! Cross dalla destra di Tarditi, Allario si distende, ma non ci arriva, la sfera rimane in area piccola, dove Carparelli deve solo appoggiare in porta.

6′ Incursione sulla destra di Tarditi, cross teso in area che si spegne sul fondo, Condorelli non ci arriva per un soffio

4′ Tiro-cross di Comparato dalla destra, Serventi allontana con il pugno

2′ Subito pericolosa la Carcarese: Zizzini sulla sinistra si libera dell’avversario e crossa sul secondo palo, dove Comparato davanti alla porta viene anticipato da Condorelli.

1′ Fischio d’inizio!

FORMAZIONI

O. CARCARESE: Allario, Vassallo, Mazza, Botta, Spozio, Comparato (c), Volga, Cervetto, Canaparo, Hublina, Zizzini. A disp.: Landi, Caruso, Marini, Vero, Clemente, Manti, Rebella, Bagnasco, Sozzi.

SOCCER BORGHETTO: Serventi, Ristagno, Corciulo, Brignoli, Gagliardo, Simonetti, Carparelli (C), Serra, Tarditi, Condorelli, Monteleone. A disp.: Accame, Micci, Velaj, Rizzi, Caputo, Viglierco, Milazzo, Rembado, Guarisco.

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, la forte pioggia del weekend non ferma Olimpia Carcarese – Soccer Borghetto che si affronteranno alle ore 15.30 al Corrent. Debutto positivo in campionato per i padroni di casa che, pur soffrendo, hanno superato in trasferta 2 a 1 lo Speranza grazie alla doppietta di Hublina. Solo un pareggio ad occhiali, invece, per la squadra di Giunta che tra le mura amiche ha fatto 0 a 0 con la Baia Alassio. La Carcarese vuole tornare a vincere al Corrent, dove in Coppa Liguria ha guadagnato due sconfitte e un pareggio, mentre il Soccer Borghetto è alla ricerca del primo successo in campionato.