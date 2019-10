LIVE: MILLESIMO – O. CARCARESE 1-1 (9′ Bove, 44′ Vero)

42′ Terza sostituzione per la Carcarese: Manti per Clemente

38′ Ancora proteste per il Millesimo, che chiede un rigore su Saviozzi, l’arbitro invita a proseguire, la Carcarese riparte e Zizzini a tu per tu in area si fa parare da Santin

33′ Terzo cambio Millesimo: Morielli lascia spazio a Saviozzi

32′ Seconda sostituzione anche per i biancorossi: Volga per Hublina

30′ Secondo cambio per mister Peirone, Rovere per Raimondo

27′ Punizione da posizione interessante per la Carcarese, Hublina prende la barriera di 5 uomini e si guadagna un angolo

25′ Primo cambio anche tra le fila giallorosse, Davide De Madre rileva Negro

23′ Conclusione dalla distanza di Arena, Allario devia in angolo

20′ Prima sostituzione per la Carcarese: fuori Vero, dentro Zizzini

18′ Occasione Millesimo: punizione dai 25 metri di Negro, dritta sulla traversa

12′ Grandi proteste del Millesimo per un presunto fallo di Marini u Ciravegna, che cade in area, ma l’arbitro Porzio indica di proseguire

10′ Non cambia il copione del secondo tempo, match falloso e povero di emozioni

1′ Al via la ripresa!

SECONDO TEMPO

48′ Fine primo tempo

46′ La Carcarese sfiora il raddoppio con la punizione dal vertice sinistro di Hublina, di poco a lato

44′ PARIIIIIIII CARCARESE! Ripartenza dei biancorossi, Clemente lascia partire il diagonale, Santin si oppone, sulla respinta arriva Vero che insacca

41′ Sulla destra Comparato corto per Vero che crossa in area, Hublina da terra punta il primo palo, Santin devia in angolo

36′ Il Millesimo ci prova ancora su palla inattiva, corner di Roveta, Bove svetta e di testa manda a lato

34′ Lancio di Comparato dalla propria metà campo, Clemente in agguato su Bove e Santin che sembrano indecisi, ma poi il portiere locale si impossessa del pallone

28′ Cross di Vero dalla destra, Hublina quasi sfiora al volo, ma non ci arriva, pallone sul fondo

23′ La Carcarese si fa vedere in area avversaria: con Clemente che al limite si libera dell’avversario e lascia partire il destro, conclusione deviata in angolo da un difensore

19′ Il gol non anima la partita, molto spezzettata e combattuta a centrocampo

9′ GOOOOOOOOL MILLESIMO! Alla prima occasione trovano il vantaggio i giallorossi. Punizione dalla destra di Roveta, in area di prima intenzione colpisce Bove che la mette all’angolino

5′ Ancora nessuna occasione, le due formazioni si stanno studiando

1′ Partiti!

Millesimo. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, terzo turno di campionato e per Millesimo e Olimpia Carcarese è già derby. Un anticipo che si prospetta ricco di emozioni date le ambizioni e le posizioni in classifica delle due valbormidesi. Vetta condivisa con il Soccer Borghetto per la squadra di Peirone e terza posizione per i biancorossi, a quota tre punti come Speranza, Carlin’s Boys e Andora. Si gioca quindi per il momentaneo primo posto in classifica. I padroni di casa, ancora imbattuti, dopo il pareggio con il Don Bosco e la vittoria in quel di Pontelungo, vogliono continuare la loro striscia positiva e trovare il primo successo casalingo, al contrario l’Olimpia Carcarese vuole subito rialzare la testa dopo il passo falso al Corrent, dove la scorsa giornata ha perso 2 a 1 contro il Soccer Borghetto. Buona partita!

FORMAZIONI

MILLESIMO: Santin, Bove, Negro, Protelli, Franco, Sismondi, Morielli, Arena, Roveta, Ciravegna, Raimondo. A disp.: Rabellino, Ferri, Ferraro, Bertuzzo, De Madre Diego, De Madre Davide, Saviozzi, Rovere, Peirone.

O. CARCARESE: Allario, Ezeukwu, Mazza, Marini, Spozio, Comparato, Vero, Cervetto, Canaparo, Hublina, Clemente. A disp.: Landi, Caruso, Zizzini, Vassallo, Rebella, Manti, Bagnasco, Sozzi, Volga.