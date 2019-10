Borghetto Santo Spirito. Primo tentativo di allungo nel girone A di Prima Categoria. Il Soccer Borghetto, vincendo la seconda partita in questo campionato, si porta a quota 7 punti e guarda tutti dall’alto. I biancorossi hanno battuto 5-2 la neopromossa Carlin’s Boys. La formazione allenata da Alessandro Giunta è andata a segno con Tarditi (nella foto) e Carparelli, autori di due reti ciascuno, e con Condorelli; per gli ospiti doppietta di Giorgio Brizio.

Solitario in seconda posizione, ancora imbattuto, c’è il Millesimo, che sabato ha pareggiato 1 a 1 con l’Olimpia Carcarese. Giallorossi in vantaggio per primi con Bove; poco prima dell’intervallo ha impattato Vero. Nel secondo tempo reti inviolate.

Pareggio 1 a 1 anche tra Andora e Don Bosco Vallecrosia Intemelia. La squadra di mister Fabio Ghigliazza ha sbloccato il risultato dopo pochi minuti di gioco con Spinelli, gli ospiti hanno ristabilito la parità ad inizio ripresa con un gol di Marcucci.

Secondo incontro e secondo pareggio per Aurora Calcio e Letimbro, che si sono equivalse nello scontro diretto, terminato 0-0. Per entrambe, quindi, appuntamento con la prima vittoria rinviato.

Bel colpo della Baia Alassio, capace di imporsi per 4 a 2 sul terreno dello Speranza. Un autogol a freddo di Scarone ha segnato il primo tempo; nella ripresa i savonesi si sono portati sul doppio vantaggio con la rete di Ciappellano. Negli ultimi venti minuti di gioco la veemente reazione dei gialloneri si è concretizzata, con le segnature di Colli, Olivieri, Numeroso e Delfino.

Dopo le prime due partite tutt’altro che fortunate, il Pontelungo si è riscattato battendo 2 a 1 in trasferta l’Altarese. Anche in questo caso, i padroni di casa sono andati al riposo in vantaggio, frutto di una rete di Molinari. Nella seconda frazione l’undici di mister Fabio Zanardini ha ribaltato il risultato con le reti di Monte e Guardone.

Prima vittoria pure per il Quiliano & Valleggia, che ha avuto la meglio sul Borghetto per 2-1. Tutto nel secondo tempo: vantaggio locale ad opera di Carocci, pareggio di Gasco su rigore e gol decisivo siglato da Paggi allo scadere. Oggi alle ore 20,30 i biancorossoviola torneranno in campo per giocare il recupero contro l’Aurora Calcio.