Prima Categoria: colpi esterni di Millesimo, Speranza e Soccer Borghetto

Albenga. Tre partite giocate su sette in programma per il girone A di Prima Categoria, due disputate su sei per il girone A di Seconda Categoria, interamente rinviata la giornata del girone B di Seconda Categoria. L’allerta meteo ha fortemente ridotto la domenica calcistica del ponente ligure.

In Prima Categoria prima vittoria del Millesimo, che si è imposto per 2 a 0 sul campo di un Pontelungo che ha dimostrato di non essersi ripreso dall’inattesa sconfitta di Andora. I giallorossi sono andati a segno con Morielli nel primo tempo e Salvatico nel secondo.

Colpo esterno anche del Soccer Borghetto, il quale ora guida la classifica con 4 punti alla pari del Millesimo. La formazione condotta da Alessandro Giunta ha prevalso per 2 a 1 sull’Olimpia Carcarese al Corrent. Le reti di Carparelli e Tarditi hanno ipotecato il successo nella prima metà di gara; nella ripresa i locali hanno accorciato le distanze con un gol di Zizzini.

Con identico punteggio, 2 a 1, lo Speranza ha violato il difficile campo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Dopo aver fallito un penalty con Titi, i savonesi sono andati al riposo sullo 0-0. Ad inizio secondo tempo i padroni di casa sono passati a condurre con un gol di Bianco; poi, però, sono rimasti in nove per le espulsioni di Arena e Andrenacci. A quel punto la squadra di mister Pierpaolo Calcagno ha approfittato della doppia superiorità numerica e ha ribaltato il risultato con le reti di Seck (nella foto) e Doci.

Clicca qui per consultare risultati e classifica.

Scendendo di categoria, in Seconda, debutto travolgente dell’Oneglia che ha confermato quanto di buono fatto vedere in coppa rifilando un 7-0 al Santo Stefano. A segno Vassallo, due volte Salvatore Bella, Gagliano, Ilacqua, Graglia, Almonti.

Il Riva Ligure ha battuto il Cervo per 4-0 con quattro marcature nel secondo tempo, ad opera di Ballerini, Polloni e Filardo, a segno con una doppietta.

Clicca qui per consultare risultati e classifica.