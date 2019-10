Savona. “Oggi, nonostante l’allerta meteo rossa in corso, la Fortezza di Savona sul Priamàr e il ‘Civico Museo Archeologico e della Città’ saranno regolarmente aperti”. La precisazione arriva proprio dallo staff del museo.

A rendere necessario l’annuncio la errata convinzione, in molti savonesi, che in caso di allerta meteo arancione o rossa anche il Priamar chiuda, come accade per cimiteri, sottopassi, scuole, uffici pubblici o impianti sportivi. Una convinzione talmente radicata che ha portato addirittura alla sospensione per la giornata di oggi di un evento, il Festival dei Giovani per la Scienza, che sta riscuotendo molto successo (ieri oltre 150 presenze nonostante la pioggia).

“Il Priamar, però, non è un ‘ufficio pubblico’ – precisa l’assessore alla Protezione Civile, Maurizio Scaramuzza – bensì una fortezza. E’ stata concepita proprio per proteggere gli occupanti e resistere alle condizioni più difficili”.

Lo confermano anche dal museo: “Come un tempo il Priamàr offrì riparo e protezione ai savonesi che per ben due volte vi fondarono la città – concludono – così ancora oggi è uno dei luoghi più sicuri di Savona anche in caso di maltempo”. Tutto aperto, quindi.