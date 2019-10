Presentato in Regione il registro dei prodotti De.Co. la Lega: “Tutelare le tradizioni e aiutare le famiglie che lavorano nel settore”

Regione. “Tutelare nostre tradizioni e aiutare le famiglie che lavorano nel settore”. E’ questo, scondo i consiglieri regionali della Lega Alessandro Piana e Alessandro Puggioni, l’obiettivo principale del registro De.Co. (Denominazione Comunale d’origine).

“Oggi in Regione Liguria l’assessore all’agricoltura Stefano Mai, che ringraziamo per il suo impegno, ha presentato il registro regionale delle De.Co. alla presenza dei sindaci e delle amministrazioni della Liguria che hanno partecipato all’iniziativa. L’incontro si è tenuto presso la Sala Cristoforo Colombo. Sono state spiegate nel dettaglio tutte le procedure per potersi iscrivere al nuovo registro regionale”.

“Con questo ultimo passo in avanti e il proficuo lavoro degli uffici dell’assessorato per la tutela dei nostri prodotti, tradizioni e famiglie che lavorano in questo settore, si è quindi realizzato il progetto della proposta di legge che avevamo presentato l’anno scorso”.

“Abbiamo fatto una legge semplice a costo zero, che permetterà a tutti i Comuni liguri, grandi e piccoli, di poter gestire la possibilità di creare una De.Co. e quindi di iscriverla a registro, anche al fine di utilizzare i mezzi di Regione Liguria per la comunicazione e la propaganda dei prodotti tipici sul territorio”, concludono Piana e Puggioni.