Pillotta: Murialdo secondo e terzo nel campionato femminile

Murialdo. Ancora uno scudetto per il Comitato Contrade di Chiusi. Nelle finali nazionali del campionato femminile di pillotta, andate in scena a Chianciano Terme, in Toscana, le ragazze di coach Perugini conquistano di nuovo il titolo, il quinto consecutivo.

In finale le toscane hanno superato le liguri del Murialdo per 7-5. In semifinale eliminate la formazione B del Murialdo, poi terza, e le marchigiane del Carlo Didimi Treia A.

Premiata come miglior giocatrice Loretta Saglietti del Murialdo (nella foto).

Il Murialdo ha schierato Chantal Mischi, Cristina Taliano e Stefania Rainero; il Murialdo B ha giocato con Loretta Saglietti, Marta Pippo ed Elena Gallareto.

Di seguito i risultati.

Girone A

Carlo Didimi Treia C-Comitato Contrade Chiusi 4-7

Comitato Contrade Chiusi-Murialdo A 7-4

Murialdo A-Carlo Didimi Treia C 7-0

Classifica: Comitato Contrade Chiusi 6, Murialdo A 3, Carlo Didimi C 0.

Girone B

Murialdo B-Carlo Didimi Treia A 7-8 (extra trampolini)

Carlo Didimi Treia A-Carlo Didimi Treia B 7-5

Murialdo B-Carlo Didimi Treia B 7-2

Classifica: Carlo Didimi Treia A 6, Murialdo B 3, Carlo Didimi Treia B 0.

Semifinali

Comitato Contrade Chiusi-Murialdo B 7-3

Carlo Didimi Treia A-Murialdo A 6-8

Finali

5°/6° posto: Carlo Didimi B-Carlo Didimi C 7-7 (vince Carlo Didimi B per 15 vinti)

3°/4° posto: Murialdo B-Carlo Didimi A 7-3

1°/2° posto: Comitato Contrade Chiusi-Murialdo A 7-5