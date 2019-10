“Pietra Ligure nuova Bibbiano?”: Più Italia organizza l’incontro “I bambini non si toccano”

Pietra Ligure. “Pietra Ligure nuova Bibbiano?”. Se ne parlerà nell’incontro dal titolo “I bambini non si toccano” promosso dal movimento “Più Italia”. Si svolgerà venerdì 18 ottobre, alle 18, in piazza Vecchia, a Piera Ligure.

“Il movimento ‘Più Italia’, insieme al presidente nazionale Fabrizio Pignalberi, scende in piazza per partecipare ad una manifestazione organizzata da un gruppo di mamme ingiustamente private dei loro figli”, – si legge sulla locandina dell’evento.

L’incontro, ovviamente, deve ancora svolgersi, ma a far rumore, in previsione dell’appuntamento, ci hanno pensato le parole scritte sulla pagina Facebook del movimento “Più Italia” che, in tema di “sottrazione illecita di minori” avrebbe già “acceso 4 volte i riflettori su Pietra Ligure”.

Nei post (più di uno) si raccontano nello specifico i casi riguardanti alcuni bambini, senza risparmiare anche duri attacchi, in particolare contro un’assistente sociale, di cui non viene però mai fatto il nome.

Racconti tecnici e piuttosto dettagliati, che si concludono con un interrogativo che lascia poco spazio ad interpretazioni: “Come mai tutti questi casi in un paese (Pietra Ligure) di circa 8mila abitanti? Ci troviamo davanti un secondo Bibbiano?”.

“Non restare indifferente. Combatti insieme a noi” è lo slogan dell’evento, sicuramente destinato a far discutere. E non solo a Pietra Ligure.