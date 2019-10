Pietra Ligure. Il Pietra torna al successo, superando (2-0, Castagna e Gaggero) il quotato Ospedaletti.

“È stata una partita equilibrata, giocata contro una squadra molto bene organizzata da mister Caverzan – afferma mister Mario Pisano – è stata una partita a scacchi, siamo stati molto bravi a sbloccarla grazie ad una bella giocata Rovere, Castello che ha messo in condizione Castagna di realizzare un bel goal, fallendo in seguito un paio di occasioni per raddoppiare”.

“L’Ospedaletti è uscito molto bene, mettendoci un po’ all’angolo – continua Pisano, e grazie all’entrata in campo di giocatori come Carro, Danio, Burdisso, cambi che nelle scorse partite mi erano mancati, abbiamo saputo difenderci, anche con i denti, riuscendo a segnare la seconda rete grazie ad una bella giocata di Burdisso, che si è procurato un rigore (ndr, realizzato da Gaggero). Dopo aver festeggiato il successo, dobbiamo tornare ad allenarci a testa bassa, perché nel giro di pochi giorni affronteremo Albenga e Finale”.