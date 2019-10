Pietra Ligure, la grande guerra raccontata nel libro memoria dei "Matetti da Pria"

Pietra Ligure. Dopo “La Pietra illustrata per i più piccoli”, i quattro volumi de “La Pietra illustrata”, “Il diario dell’ing. Damilano” e “Passeggiando per Pietra” (anche in lingua tedesca), l’associazione culturale pietrese “Matetti da Pria” è protagonista di una nuova iniziativa letteraria.

Il nuovo libro, intitolato “La grande guerra 1915-1918, memorie dal fronte del fante Luigi Tambresoni“, prende spunto dai quaderni di memorie del fante mitragliere classe 1893, rimasto in trincea sul fronte del Carso durante la guerra.

Spiegano dall’associazione: “Con certosina pazienza e grandissima passione, il nostro Alessandro Marinelli ha lavorato per mesi o a quelle pagine ingiallite di Tambresoni, decifrandone il contenuto. Marinelli, non accontentandosi di trascrivere i quaderni, ha raccolto notizie e pubblicato anche la storia del protagonista e della sua famiglia e ha narrato sinteticamente gli eventi di quella terribile guerra di trincea collocando le memorie nel loro ambito locale e temporale”.

Il risultato di questo lavoro è un elegante libretto edito dall’associazione “Matetti da Pria”: “È un racconto scorrevole, con episodi a volte crudi: “mi buttai a terra, intesi un lamento, alzai gli occhi e vidi 5 gambe che cadevano a terra, guardai il baracchino e là c’erano due soldati senza gambe e uno con una sola” (pag.104), a volte commoventi come la visita del Re all’Ospedale dove Luigi venne ricoverato, che si sofferma a parlare con un Bersagliere ferito gravemente o l’intervento del Capitano Baracca che abbatte un aereo austriaco intento a sorvolare le linee italiane – raccontano i “Matetti” – vi traspare la sua umanità: l’offerta della borraccia a un soldato morente durante un assalto, il soccorso ai nemici feriti nelle trincee dopo la loro conquista”.

Nel libro vengono in risalto tutti gli aspetti più duri di uno dei periodi più bui della storia dell’umanità: “Le sofferenze narrate, sia nel corpo sia nell’animo, sono tante: la pioggia, il fango, la sporcizia, i pidocchi, i topi, le ingiustizie, i compagni morti. Tuttavia la descrizione è sempre fiera e distaccata. In una sola occasione, al termine di una giornata tremenda (21 ottobre del 1915) Luigi si lascia andare: ‘…Seppellimmo cadaveri per 3 giorni. Quanta umanità morta, quanta gioventù, quanto sangue sparso: ma perchè tutto questo? perchè mandare tanta gioventù a sfidare la morte?” (pag. 55)’. Una testimonianza da non perdere, perchè sia di monito per le generazioni future” concludono.

Il volume, che va ad aggiungersi alle altre opere già pubblicate in passato dall’associazione pietrese, è disponibile presso la tabaccheria Scasso di via Matteotti, a Pietra Ligure.