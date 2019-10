Pietra Ligure, “I bambini non si toccano”: stasera il caso approda su Italia 1

Pietra Ligure. Non paragoniamo assolutamente Pietra Ligure agli orrori di Bibbiano. Sono degli episodi ben diversi: Bibbiano è un capitolo, Pietra tutta un’altra cosa”. Aveva aperto con questa precisazione Fabrizio Pignalberi, presidente nazionale del movimento “Più Italia”, la manifestazione “I bambini non si toccano”, organizzata – non senza polemiche – lo scorso 18 ottobre in piazza Vecchia a Pietra Ligure.

Un evento che aveva fatto imbufalire il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi, che si era detto pronto “ad azioni legali per tutelare la nostra comunità”, ma anche una delle madri promotrici della manifestazione, la quale proprio attraverso i social aveva messo in discussione anche l’incontro in piazza con il leader di “Più Italia” (salvo poi essere smentita dallo stesso movimento con una nota ufficiale).

Il caso, tuttavia, oggi torna alla ribalta e si appresta ad ottenere un eco mediatico molto importante. Una troupe di Mediaset, infatti, ha intervistato a Pietra Ligure alcune mamme “con figli sottratti” scese in piazza il 18 ottobre scorso per raccontare le loro storie. Il servizio andrà in onda questa sera, martedì 22 ottobre, durante il preserale della trasmissione televisiva “Le Iene” (dalle 19 in poi, circa).

Il movimento “Più Italia”, infine, tornerà in piazza a Pietra Ligure con una nuova manifestazione il 23 novembre prossimo: “Pignalberi continua la sua battaglia a tutela dei minori a Pietra Ligure. Il nostro leader – si legge sulla pagina facebook del movimento – non si è fermato nemmeno di fronte a chi ha tentato di boicottare la sua manifestazione “I bambini non si toccano “, svoltasi venerdì scorso a Pietra Ligure, adducendo motivi non veritieri. Il 23 novembre alle ore 10:00 Più Italia sarà di nuovo a Piazza Vecchia, a Pietra Ligure, per sostenere tutte le mamme vittime di sottrazioni illecite di minori”.

Insomma, l’evento pietrse “I bambini non si toccano” sembra essere destinato a continuare a far parlare di sé anche in futuro.