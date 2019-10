Pietra Ligure, al via l’anno sociale del Centro Anziani con il nuovo progetto “Mobilità garantita”

Pietra Ligure. Con la prima lezione di ginnastica dolce ospitata al Polivalente “Carlo e Nello Rosselli” di via Bixio, il “Centro anziani” di Pietra Ligure, gestito dall’associazione “Auser – Insieme”, ha iniziato il nuovo anno sociale 2019/2020, dando il via al ricco calendario di appuntamenti che, come ogni anno, offre ai nostri anziani la possibilità di trascorrere il tempo in compagnia e di coinvolgersi in iniziative utili a se stessi e agli altri.

Quest’anno, l’associazione “Auser – Insieme”, che conta circa 270 soci coordinati da Osvaldo Baccino, oltre ad animare per 365 giorni all’anno la sede, sita nelle ex sale d’attesa della stazione ferroviaria, con quotidiane attività ludiche – ricreative, culturali e assistenziali e promuovere le consuete iniziative come la ginnastica dolce, i pomeriggi danzanti, i corsi di yoga e di computer, le gite sociali e gli appuntamenti musicali nelle case di riposo di Pietra Ligure e delle zone limitrofe (ma anche “sconfinando” in Piemonte e in Lombardia), si vedrà impegnata nel progetto di dotarsi di una’autovettura da mettere a disposizione dei bisogni degli anziani soli e con poche disponibilità economiche.

Il progetto “Mobilità garantita”, finalizzato all’ottenimento di un veicolo in comodato gratuito, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pietra Ligure. “Sono grata al Comune di Pietra Ligure per aver concesso il patrocinio al progetto “Mobilità garantita”, portato avanti dall’Auser in collaborazione con la società PMG Italia Spa, per il quale ringrazio il sindaco De Vincenzi e l’assessore Pastorino – interviene la presidente dell’Auser della Provincia di Savona Anna Giacobbe – E ringrazio i soci dell’associazione “Auser – Insieme” di Pietra per le tante attività che non mancano mai di ideare, alle quali, quest’anno, hanno aggiunto la bella “sfida” del progetto “Mobilità garantita”. E’ un’iniziativa importante, finanziata attraverso la sponsorizzazione da parte di imprenditori, commercianti ed artigiani che, aderendo all’iniziativa, potranno promuovere la propria azienda “legandola” a questa azione di solidarietà in cui la sinergia tra pubblico e privato si concretizza nella soddisfazione delle necessità delle fasce più deboli del territorio. Insieme fanno davvero un grande lavoro, con risultati importanti per loro stessi e per tutta la comunità, a testimonianza di una bella energia e di un’altrettanta bella vitalità, espressione del fatto che Auser è un associazione di “ex giovani” impegnata a rispondere ai bisogni di tutta la società, siano essi adulti, anziani, ragazzi, bambini, persone con fragilità o meno” conclude Giacobbe.

“Il “Centro anziani” è un servizio fondamentale per il nostro territorio e non solo per gli anziani ma anche per tutti noi poichè porta alla nostra comunità un insostituibile valore aggiunto che si declina in mille modi – esordisce l’assessore alle Politiche Sociali Marisa Pastorino – L’associazione “Auser – Insieme” offre ai nostri anziani un “luogo” sicuro dove poter passare del tempo in compagnia ma anche e soprattutto la possibilità di impegnarsi in attività di volontariato e di assistenza verso gli altri – continua Pastorino – Insieme alla presidente dell’associazione Auser della Provincia di Savona Anna Giacobbe e al nostro Sindaco, abbiamo voluto “salutare” l’inizio di questo “anno sociale” per garantire che la nostra attenzione è e sarà sempre massima. Da parte mia e di tutta l’amministrazione non verrà mai a mancare la piena disponibilità all’ascolto e alla collaborazione” conclude l’assessore.

“E’ sempre un grande piacere salutare le “ragazze” e i “ragazzi” dell’Auser, ma questa volta il piacere è doppio perché lo faccio insieme a Marisa Pastorino che, pur essendo il nostro assessore più giovane è “intensamente” e genuinamente interessata a questo mondo e alle sue esigenze e di questo non posso che esserne contento – commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Siamo qui per ribadire la presenza concreta dell’Amministrazione e la sua attenzione alle vostre necessità. Grazie per essere sempre così partecipi, presenti e grazie alla presidente dell’Auser Anna Giacobbe per il suo sostegno e a tutti buon lavoro” conclude il primo cittadino pietrese.