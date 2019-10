Vado Ligure. “Apprendiamo con un certo stupore che la giunta regionale si accorge soltanto oggi che la nuova piattaforma di Vado Ligure, una delle opere portuali più importanti a livello nazionale, verrà inaugurata fra due mesi senza poter contare sulle infrastrutture a terra, necessarie alla movimentazione delle merci che i grandi carghi in attracco dovranno veicolare”. L’affondo arriva dal Pd ed è indirizzato al governatore Toti dopo il vertice di ieri a Vado Ligure.

“La nuova strada di scorrimento, i nuovi varchi doganali, la messa a punto del raccordo ferroviario, il nuovo casello di Bossarino e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua che conferiscono nella zona della piattaforma sono tutte opere indispensabili e urgenti, che, ad oggi, hanno accumulato un ritardo che, per in alcuni casi, arriva addirittura a due anni, rispetto al cronoprogramma iniziale” affermano i consiglieri regionali Dem Giovanni Lunardon e Mauro Righello.

“Toti, l’assessore Benveduti e l’ex assessore ed ex viceministro Rixi pare se ne rendano conto solo adesso. A due mesi dall’inaugurazione della piattaforma. Dov’era in questi 4 anni e mezzo di governo regionale di centrodestra (con la Lega che, fino a poche settimane fa, governava anche il Paese)?”.

“Adesso Toti vorrebbe aprire i cantieri anche di notte e far lavorare gli operai 24 ore su 24. Ma il ritardo resta enorme. Lo stesso presidente della Giunta ligure ammette che ci vorranno da 24 a 36 mesi per completare tutte e le opere viabilistiche e nel frattempo come potrà operare al meglio la nuova piattaforma di Vado e in che modo la viabilità ordinaria del territorio potrà sopportare il carico di traffico aggiuntivo? Una delle criticità più forti è la strada a scorrimento ceduta in via provvisoria dal Comune di Vado all’Autorità Portuale per consentire il transito dei mezzi pesanti, in attesa che le opere collegate alla piattaforma siano completate. Il rischio è che ci siano forti ripercussioni sulla viabilità cittadina”.

“Negli anni che hanno preceduto l’elezione di Toti la Regione è stata il soggetto che ha spinto di più per la realizzazione di quest’opera e per gli interventi a essa collegati, ma in questi 4 anni e mezzo di centrodestra si sono perse le tracce di questo prezioso ruolo di coordinamento. La piattaforma di Vado rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo per tutto il savonese. Non è possibile che il pressapochismo della Regione faccia perdere tutto questo tempo al territorio” concludono i consiglieri del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello.