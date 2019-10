Piaggio Aerospace, via libera al P.1HH: pronta anche la commessa dei P180

Villanova d’Albenga. Altra svolta per la Piaggio Aerospace: parere positivo della commissione Difesa del Senato sull’acquisizione dei droni e del P.1HH, una delle commesse più attese dall’azienda aeronautica per la quale era già stato siglato un decreto ministeriale.

Ormai giunge a conclusione l’iter per l’acquisto da parte dell’Aeronautica del sistema di pilotaggio remoto. Il valore della commessa è pari a 160 mln di euro. Manca ancora il giudizio della commissione Difesa della Camera, solo una formalità.

Ma non solo: il sottosegretario Giulio Calvisi ha comunicato che si sta lavorando per la commessa di acquisizione dei nove P180, dal valore di 260 milioni, altro tassello decisivo per il piano di rilancio della Piaggio e per le relative garanzie occupazionali.

Quindi, dopo la firma dei contratti per la manutenzione motori e la fornitura delle relative parti di ricambio da 167 mln di euro, i contratti istituzionali relativi alla manutenzione dei P.180, oltre al contratto con Enav da 12,6 mln di euro e quello recente con l’Arma dei Carabinieri, prende forma il pacchetto complessivo di commesse industriali per il rientro di tutta la forza lavoro.

Oggi Piaggio Aero conta 989 dipendenti (759 a Villanova e 217 a Genova) altri 22 in Piaggio Aviation. I dipendenti toccati dalla Cigs sono stati 488 di cui 92 a zero ore dopo il rientro di 40 dipendenti a seguito delle prime commesse di manutenzione.

Inoltre, l’azienda è in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzi l’esecuzione del programma per il rilancio di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation, attraverso un provvedimento che dovrebbe pervenire entro la metà di ottobre, dopo che il Comitato di Sorveglianza aveva già espresso il proprio parere favorevole.

Con il completamento di tutti i contratti istituzionali, compreso quello relativo ai nove P180, il commissario Nicastro potrà presentare il definitivo piano industriale, un piano che, come sperano Rsu e sindacati, potrà finalmente essere di lungo periodo, assicurando il matenimento dei posti di lavoro. Naturalmente, la conclusione dell’iter relativo alla vertenza rappresenterebbe anche una boccata d’ossigeno per tutto l’indotto, a cominciare da Laer H e dal tessuto micro-imprenditoriale che ruota attorno all’azienda aeronautica, in sofferenza da tempo per la crisi di Piaggio.

“Giornata positiva che ci fa vedere molto più vicina la commessa del P1HH. Apprendiamo con positività le dichiarazioni del sottosegretario Calvisi che segnano una svolta concreta sulla commessa del P1HH. Ora attendiamo fiduciosi la commissione bilancio e chiediamo concretamente di avviare in tempi celeri lo stesso iter sulle commesse dei P 180”, afferma Alessandro Vella, segretario Fim Cisl Liguria.

Finalmente la Commissione Difesa al Senato ha incardinato il provvedimento sull’acquisto del P.1HH di Piaggio Aero, mentre il sottosegretario Giulio Calvisi ha annunciato che si sta concludendo anche l’iter per l’acquisto di 9 velivoli P.180.

Vito Vattuone, senatore Pd, Franco Vazio, deputato Pd, e i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello dichiarano: “Un risultato molto importante, che apre, dopo un periodo di forte incertezza, uno spiraglio per il futuro dell’azienda ligure. Adesso possiamo guardare con maggiore fiducia allo sviluppo di Piaggio e al mantenimento dei livelli occupazionali”.