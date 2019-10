“Per amore dell’Italia”, le iniziative del Pd nel savonese

Provincia. Nei prossimi giorni, in tutta Italia, il Partito Democratico sarà impegnato nell’iniziativa “Per Amore dell’Italia”: in migliaia di piazze i nostri militanti incontreranno i cittadini per discutere con loro del futuro del Paese.

In provincia di Savona sono già state programmate le seguenti iniziative. La mattina di venerdì 4 ottobre presidio e volantinaggio sul mercato a Celle Ligure. Sabato 5 ottobre presidi e volantinaggi ad Albenga in Piazza del Popolo, a Pietra Ligure in Piazza San Nicolò, a Vado Ligure in Piazza Cavour.

Domenica 5 ottobre, alla mattina ci sarà un presidio a Carcare in Piazza Cavaradossi; al pomeriggio sarà aperto il Circolo PD di Quiliano. A Savona si effettuerà un volantinaggio sul mercato lunedì 7 ottobre.