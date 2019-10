Passeggiata di Varigotti, Frascherelli: “Confidiamo nei fondi regionali”

Finale Ligure. “Siamo lieti che il consigliere regionale Vaccarezza abbia fatto visita ai nostri concittadini di Varigotti, spero verrà anche in un’altra occasione avvertendoci prima per coordinare meglio le attività comunali e regionali e raggiungere cosi gli obiettivi prefissati nell’incontro di giugno con il presidente Toti”. A dirlo è il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, che così commenta la visita di ieri del consigliere regionale Angelo Vaccarezza a Varigotti. Il capogruppo ha incontrato i rappresentanti di “Varigotti Insieme” per verificare “lo stato e dell’iter del rifacimento della passeggiata, argomenti già trattato con il governatore Toti in occasione della sua ultima visita” e valutare le ricadute della “paventata chiusura di un importante numero di sportelli Carige sul territorio, fra i quali anche quello di Varigotti”.

Frascherelli ricorda come, nell’incontro di giugno, la Regione avesse “ribadito la volontà di destinare risorse sulla riqualificazione della passeggiata di Varigotti, e subito, insieme al prezioso contributo dell’associazione ‘Varigotti Insieme’, ci siamo messi al lavoro su un progetto che possa essere ammissibile a tali finanziamenti. Abbiamo lavorato alla fase progettuale con diversi confronti con l’associazione del rione e la Sovrintendenza, e da alcune settimane siamo giunti a definre un preliminare con un relativo computo metrico. Nelle prossime settimane affineremo il tutto ed incontreremo gli uffici regionali competenti e prepareremo la documentazione necessaria auspicando nei fondi 2020, consci del fatto che risorse 2019 siano difficilmente raggiungibili per ovvie ragioni temporali, come ribaditoci oggi dalla Regione. Su espressa intenzione del presidente lavoreremo per portare a casa il risultato nel prossimo anno”.

“Come promesso in campagna elettorale in questo nuovo mandato punteremo molto su Varigotti, oltre alla passeggiata a mare contiamo di iniziare nei prossimi mesi il collegamento con il porto, dopo la messa in sicurezza di Anas, e di poter iniziare a ragionare ad una riqualificazione dell’ex area ferroviaria. Molto lavoro , ma l’ambizione di riuscire a riqualificare una realtà che merita il massimo, in quanto perla della Riviera e meta di livello internazionale di pregio e valore inestimabile. Tutte le nostre energie sono dedicate a questo importante obiettivo, con l’aiuto dell’amministrazione regionale e degli stessi varigottesi cercheremo di non deludere i nostri concittadini”.