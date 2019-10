Savona. In riferimento al provvedimento del giudice sportivo, che ha decretato la ripetizione della gara fra Fbc Veloce 1910 e Taggia, interviene il presidente della società granata, Bertrand Viti.

“Con non poca amarezza abbiamo preso atto della decisione del giudice sportivo, alla quale ci rimettiamo – dichiara Viti -. Auspichiamo che in futuro la classe arbitrale e lo stesso giudice sportivo dimostrino altrettanto rispetto e considerazione per la Fbc Veloce 1910, società neopromossa, ma ultracentenaria”.