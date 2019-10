Carcare. La seconda giornata di campionato non arride alla Pallavolo Carcare. Le biancorosse sono uscite sconfitte per 3 a 0 dal Palagerbi di Asti.

La Play Asti Chieri 76, determinata a riscattarsi della sconfitta dell’esordio, spinta da un pubblico numeroso, si è resa protagonista di un inizio di partita molto deciso. Nella prima frazione le valbormidesi non sono riuscite a contenere gli attacchi delle avversarie e hanno subito un netto 25-15.

Nel secondo parziale la formazione allenata da Luca Mantoan si è ritrovata ben presto nuovamente ad inseguire, ma è rimasta nella scia delle locali. L’aggancio però non è riuscito e l’Asti Chieri è andato sul 2 a 0 con un parziale di 25-22.

Nel terzo set l’Acqua Minerale Calizzano è partita bene ed ha raggiunto anche 5 lunghezze di vantaggio. È stata però raggiunta sul 22-22 ed ha accusato il colpo, finendo col cedere 25-23.

In una classifica che ancora deve prendere forma, le carcaresi sono al nono posto con 3 punti, tanti quanti ne ha la quarta in graduatoria. Sabato 2 novembre alle ore 21 l’Acqua Minerale Calizzano Carcare ospiterà la Libellula Area Bra, che fa parte anch’essa del gruppone a quota 3 punti in classifica.