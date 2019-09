Carcare. Appena iniziata, la preparazione precampionato dei giovani pallavolisti carcaresi è già densa di impegni e di risultati di prestigio.

La formazione dell’Under 14, ad una settimana dal grande successo mietuto al torneo di Biella, piazzandosi al primo posto, domenica 29 settembre ha bissato la vittoria nel torneo di Sanremo. Fase valida per conquistarsi un posto nella fase nazionale della 35ª Sanremo Volley Cup, torneo in programma il 12 e 13 ottobre.

Dodici set vinti su 12 disputati, un primo posto e due premi individuali come miglior giocatore a Giacomo Toso e miglior palleggio a Matteo Ruffino, sono un ottimo biglietto da visita per gli impegni futuri.

Un “warm up” di tutto rispetto che corona il prezioso lavoro di questi anni svolto dai coach Luca Garra ed Enrico Fazio, coadiuvati dal dirigente Flavio Dotta, affiancato dalle new entry di quest’anno Fabio Timo e Micaela Cerrato.

“Stanchi ma soddisfatti del lavoro che stiamo facendo – è il commento a caldo di Luca Garra ed Enrico Fazio -. Tutto il gruppo giovanile maschile sta crescendo e rispondendo ottimamente agli stimoli e agli impegni che via via si prospettano. La stagione sta per iniziare ma, se questo è l’inizio… ci divertiremo senz’altro! Il risultato di oggi a Sanremo ci apre l’accesso alla fase finale di questo prestigioso torneo in cui ci troveremo ad affrontare grandi compagini a livello nazionale ed internazionale. L’asticella si alzerà ulteriormente, uno stimolo ed una ulteriore occasione per crescere e fare esperienza”.

La formazione dell’Under 16 sabato 28 settembre ha disputato in casa un incontro amichevole con i coetanei della Pallavolo Alba, un impegno utile in ottica campionato e necessario ai tecnici per testare il livello di preparazione.

La stagione 2019/20 per il gruppo giovanile maschile biancorosso prevede il campionato Under 13 3×3 e i campionati Under 14, Under 16 e Under 18.