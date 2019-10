Pallanuoto: Campionato Serie A1 2019/2020 – Regular Season – Ha preso il via la campagna abbonamenti

Ha preso il via la Campagna Abbonamenti per la Regular Season del prossimo Campionato di Pallanuoto di Serie A 1 2019/2020 che vedrà esordire la Rari davanti ai propri tifosi, nella 2^ giornata, sabato 19 ottobre alle ore 18,00 con il Telimar Palermo.

Per favorire il pubblico, anche quest’anno la società biancorossa ha deciso di confermare i prezzi popolari per abbonamenti e biglietti, unitamente all’ingresso gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 16 anni compresi.

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti sono, quindi, i seguenti:

ABBONAMENTO POSTO UNICO: € 65,00 (valido per le 13 partite della Regular Season)

BIGLIETTO POSTO UNICO: € 8,00

Ragazze e ragazzi fino a 16 anni compresi entrano GRATIS (bisogna essere in possesso di un documento di identità)

Laura Sicco