Pallacanestro Vado: buona prova contro Casale, ma non basta

Vado Ligure. Buona prestazione in trasferta per il Vado in quel di Casale Monferrato, ma la mancanza di gestione in alcuni momenti della partita e la forza dei lunghi di casa, non consentono ai biancorossi di portare a casa la seconda vittoria.

La partita inizia con un ritmo abbastanza controllato, con Lebediev che, aiutato dai propri compagni, fa buona guardia sull’imponente Camara; Vado lascia qualche conclusione di troppo da dietro l’arco, ma Pesce in attacco risponde con la stessa arma.

Nel secondo periodo Da Campo fa vedere il proprio repertorio offensivo, ma i vadesi non demordono, anche se un paio di tagliafuori mancati e dei contropiedi non sfruttati al meglio li costringono all’intervallo sotto di 5 lunghezze.

Al ritorno dagli spogliatoi i biancorossi riescono ad imporre un ritmo più congeniale alla partita e con Giannone trovano diversi punti in transizione e si portano in vantaggio, ma Camara incomincia a farsi sentire sotto le plance e con 11 punti consecutivi riporta i suoi davanti.

Nell’ultimo quarto i pappagalli provano a recuperare lo svantaggio sospinti da Pintus, però le buone percentuali ai liberi dei padroni di casa e 8 punti in fila di Sirchia chiudono il match.

Prossimo impegno per il Vado di nuovo in trasferta, lunedì 14 ottobre, contro l’Olimpia Milano.

Il tabellino:

Junior Libertas Casale – Azimut Pallacanestro Vado 69-61

(Parziali: 19-15; 33-28; 47-39)

Junior Libertas Casale: Morando 1, Morina, Cappelletti 11, Bontempi 3, Scappini, Lomele 2, Sirchia 14, Galluzzi 8, Evangelista, Feng, Camara 14, Da Campo 16. All. M. Mattioli, ass. D. Cristelli

Azimut Pallacanestro Vado: Rebasti, Pintus 18, Adamu 2, Franchello 4, Pesce 16, Trenta 2, Lebediev 9, Tridondani, Giannone 8, Gallo 2, Genta, Bertolotti. All. S. Imarisio, ass. D. La Rocca e M. Saltarelli