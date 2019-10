Pallacanestro Vado: altri due punti per l’Under 16 Eccellenza

Vado Ligure. Domenica 27 ottobre è scesa in campo nell’orario mattutino la formazione della Pallacanestro Vado che milita nel campionato Under 16 Eccellenza; al geodetico è arrivato il College Borgomanero.

Malgrado la fine dell’ora legale, l’inizio è dei più soporiferi con le due squadre che più che studiarsi decidono di non spendere energie per più di metà quarto. Solo con qualche sfuriata degli staff si riesce ad uscire dal torpore generale. Vado pasticcia alla grande e solo qualche recupero difensivo permette di chiudere 22 a 9 la prima frazione.

Purtroppo il secondo quarto non vede particolari cambiamenti e la partita si trascina a ritmi bassissimi con Vado che non riesce mai ad accelerare. Ci si augura che l’intervallo porti qualche variazione ma è speranza vana e i biancorossi portano alla fine a casa una larga vittoria ma una prestazione scadente. Nel prossimo turno i vadesi saranno ospiti del Pegli.

Il tabellino:

Azimut Pallacanestro Vado – College Borgomanero 95-55

(Parziali: 22-9; 46-22; 71-33)

Azimut Pallacanestro Vado: Adamu 22, Monaldi 4, Bonifacino 2, Biorac 22, Calvi, Fantino 10, Micalizzi 7, Guidi 9, Squeri 13, Marzulli 6. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa.

College Borgomanero: Berti, Fedorenko 4, Brustia 16, De Carli, Spina, Regalli, Montalbelli 11, Lanza, Attademo 15, Andretta 6, Ferrari, Martellozzo 3. All. Rossi.

Arbitri: Kulyk (Savona) e Bazelli (Cairo Montenotte).

Prosegue il difficile campionato Under 15 Eccellenza per il Vado: ancora una larga sconfitta, ma accompagnata da confortanti progressi.

In questa prima parte di stagione Vado non è mai in partita, subendo oltremodo un evidente divario fisico con le squadre avversarie. Stanno migliorando l’approccio e il gioco ed ora è necessario una maggiore continuità sotto questi aspetti per iniziare ad essere più competitivi. Non mancheranno le occasioni a partite dalla prossima sfida con Chieri.

Il tabellino:

Interglobo Far East My Basket Genova – Azimut Pallacanestro Vado 80-43

(Parziali: 16-10; 44-23; 68-34)

Interglobo Far East My Basket Genova: Sanguinetti 8, Candio 2, Costa 13, Poirè 7, Busellato 10, Bobbio, Pietrantonio 7, Pastorino 2, Murtas Auglys 10, Moreschi, Maffei 7, Duplicati 14. All. Brovia, ass. Albano.

Azimut Pallacanestro Vado: Tridondani 12, Caviglia 14, Migone 7, Gallo, Fazio 2, Prostitis, Recagno2 Ottonello 4, Rapetto 2, Giannone, Fiammarelli. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa.

Arbitri: Rigato (Rapallo) e De Angeli (Genova).