Pallacanestro Alassio, più di cento cestisti impegnati nel fine settimana

Alassio. Un fine settimana lungo quello vissuto dalla Pallacanestro Alassio, che ha coinvolto più di cento tra atleti e atlete, tanti alla prima esperienza.

Venerdì l’Under 16 Gold vince 35-66 con l’Aurora Basket Chiavari la seconda partita di campionato, dove l’Alassio gioca bene i primi due quarti ma cala dopo l’intervallo lungo non avendo ancora continuità per tutti i quaranta minuti. “Abbiamo avuto bassissime percentuali al tiro però abbiamo supplito con una buona intensità anche se è mancata la precisione”.

Sabato al mattino l’Under 13 cede di poco al Sea Basket Sanremo per 49-55 in una gara equilibrata dove i gialloblù patiscono la difesa contenitiva sanremese con i due loro lunghi che alla fine decidono la gara. “Sapevamo che non sarebbe stato facile ma la squadra è stata brava e siamo convinti che miglioreremo tanto durante l’anno”.

Nel pomeriggio l’Under 18 vince in trasferta 58-86 con il My Basket Genova e trova i primi due punti della stagione già alla seconda giornata. “Abbiamo condotto la gara fin dall’inizio e in attacco, anche se a fasi alterne, siamo riusciti a trovare discrete soluzioni”.

Al Palaravizza gli Esordienti 2008 (nella foto) hanno giocato la prima amichevole stagionale con gli amici di Andora vincendo ma soprattutto cercando di capire su cosa si deve migliorare per farsi trovare pronti in campionato. “Eravamo ben quindici con qualche ragazzo nuovo che stiamo inserendo sperando ne arrivino sempre di più”.

Domenica, al mattino, ottimo incontro per le ragazze che giocheranno i campionati Under 16 (allenate da Serena Vittone), Under 14 (allenate da Giulia Gasparotto e Francesca Munerol) e Under 13 (Fabio Devia, Roberto Dorindo e Cristina Fresci) sotto le insegne Blue Ponente.

Le bimbe del Minibasket (nate nel 2009 e 2010) hanno partecipato alla Giornata in Rosa di Loano giocando e divertendosi nel vero spirito della festa. Nel pomeriggio gli Scoiattoli del 2011 e 2012 hanno giocato con Cairo e Andora, disputando tantissime partite di tre contro tre nei due campi allestiti al Palaravizza. “Il minibasket è meraviglioso e sia la festa in rosa che l’incontro Scoiattoli ci hanno fatto vivere una fantastica giornata da ripetere sicuramente”. Sempre domenica c’è stato il terzo allenamento con la selezione regionale 2005 per Sergio Porcella e Alessandro Ghezzi mentre prima convocazione per Andrea Pezzolo: “complimenti a tutti e tre!”.

Lunedì ha debuttato l’Under 16 femminile targata Blue Ponente e nonostante le ragazze ponentine disputino il campionato sotto leva di uno o due anni, hanno dato filo da torcere alla Pallacanestro Loano che schierava solo atlete del 2003 e 2004. “Alla fine Loano ha vinto ma le nostre ragazze sono state brave e siamo convinti che durante l’anno miglioreranno tanto. Complimenti a tutte ma soprattutto alla più piccola in campi, la 2007 Asia”.