Pallacanestro Alassio, l’Under 16 Gold chiude alla grande un bel fine settimana

Alassio. La Pallacanestro Alassio ha vissuto un fine settimana con tante amichevoli ed una chiusura con il botto per la prima di campionato Under 16 Gold.

Venerdì l’Under 18 ha giocato la seconda amichevole con Sanremo dagli alti contenuti agonistici utile ad acquisire ritmo partita in vista dell’inizio del campionato. “Tra poco inizierà il campionato e ci apprestiamo a disputarlo con la volontà di crescere partita dopo partita per vedere alla fine cosa riusciremo a combinare senza velleità di classifica ma cercando sempre di fare i passi giusti per tornare ad avere la prima squadra”.

Sabato mattina bel torneo interno per i gruppi “medie” dove sono state formate quattro squadre che per due ore hanno giocato tanto. “Quasi trenta, nati dal 2006 al 2008, sono stati i partecipanti tra maschi e femmine che si sono divertiti per un’esperienza sicuramente da ripetere durante l’anno. Siamo contenti perché anche chi ha iniziato da pochissimo è venuto a giocare appassionandosi subito al nostro bellissimo sport”.

Domenica gli Aquilotti 2009-10 hanno giocato la prima amichevole con gli amici del Golfo Dianese guidati da Arturo e Riccardo disputando ben otto tempi e avendo tutti ampio spazio. “Siamo contenti della ritrovata collaborazione dianese che sicuramente porterà bei frutti in futuro e della presenza di ben sedici minicestisti tra le nostre file con i tre andoresi che si sono subito integrati alla grande”.

Chiusura di giornata con il botto dove, nella prima partita del campionato Under 16 Gold, i ragazzi gialloblù vincono contro la Scat Genova per 94-50 in una gara dove gli ospiti hanno messo tanta energia e gli alassini sono cresciuti soprattutto dopo l’intervallo. “Siamo soprattutto contenti per il ritorno alla piena attività di Paolo che ha anche realizzato un canestro e che sicuramente durante l’anno tornerà in forma dopo un lungo periodo di stop forzato. Bella la cornice di pubblico con quasi un centinaio di appassionati presenti al quale diamo appuntamento a domenica prossima dove, sempre al Palalassio, ospiteremo Sestri Levante alle ore 16”.

Il tabellino dell’Alassio nell’Under 16 Gold: Manfredi 3, Mancuso 6, Mola 21, Filippi, Venzo 2, Giribaldi 8, Arrighetti 19, Ghezzi 13, Segato 4, Robaldo 2, Manzo, Iaria 16. All. Ciravegna-Devia.