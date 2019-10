Olmo di Celle Ligure, Ferrari (Rc): “L’attività produttiva sacrificata in favore di un progetto immobiliare”

Celle Ligure. “La notizia arrivata dallo stabilimento di Celle Ligure della Olmo e riguardante il licenziamento di tre lavoratori della ditta è l’ennesima di tutta una serie che da anni caratterizza la vita sociale ed economica della nostra provincia e del nostro paese. Un’altra azienda che decide di licenziare personale in un territorio già duramente colpito dalla crisi economica, tanto da essere riconosciuta dal ministero come area di crisi complessa”. Lo afferma Fabrizio Ferraro, segretario provinciale di Rifondazione Comunista.

“Olmo rappresenta un’eccellenza del savonese, ed il marchio è conosciuto anche all’estero per la sua produzione storica di biciclette – aggiunge – La decisione di tagliare il personale nella sede di Celle Ligure deriva dalla volontà di convertire il sito in un progetto immobiliare a scapito dell’attività produttiva ma che, in base alla convenzione firmata nel 2016 tra il Comune di Celle Ligure e l’azienda dovrebbe, al contrario di quanto sta accadendo in questi giorni, incrementare in modo considerevole il livello occupazionale attuale, con il mantenimento dei lavoratori già occupati in Olmo e nuovi inserimenti occupazionali nelle altre attività produttive previste a piano terra, fino ad almeno 30 lavoratori complessivi”.

“Esprimiamo la nostra totale vicinanza ai lavoratori colpiti dalla lettera di licenziamento, mettendoci a loro disposizione per ogni tipo di aiuto in questa vicenda, e chiediamo che il Comune faccia rispettare gli accordi presi con Olmo, impedendo l’ennesimo sgretolamento del tessuto lavorativo nella nostra provincia”, conclude