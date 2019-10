Nuoto sincronizzato e pallanuoto: gli azzurri della Rari Nantes Savona premiati da Barelli

Savona. Si è svolta questa mattina, nell’atrio della piscina Zanelli di Savona, la cerimonia di premiazione degli atleti azzurri della Rari Nantes Savona.

Alla premiazione hanno partecipato il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il presidente della Rari Maurizio Maricone ed il vicepresidente della Rari nonché consigliere federale Giuseppe Gervasio.

Nel discorso di introduzione il presidente Barelli ha sottolineato l’importanza della piscina di Savona, “un impianto come ce ne sono pochi in Italia”, ha detto, ed ha evidenziato “l’importante lavoro svolto dalla Rari Nantes Savona nell’ambito della gestione dell’impianto e dal punto di vista sportivo sia per quanto riguarda il sociale sia per quanto riguarda l’agonismo e l’eccellenza sportiva di pallanuoto e nuoto sincronizzato”.

Sono state, quindi, premiate le atlete savonesi facenti parte della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato che hanno conquistato la medaglia d’argento ai campionati mondiali in Sud Corea nella specialità highlight routine: Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Federica Sala, Domiziana Cavanna, Marta Murru, Francesca Zunino, guidate dal commissario tecnico savonese Patrizia Giallombardo

Sono stati, inoltre, premiati i pallanuotisti della Rari Nantes Savona che hanno conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi di Napoli, ovvero Eduardo Campopiano ed Ettore Novara, guidati dall’allenatore biancorosso Alberto Angelini.