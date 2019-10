Nominato il nuovo Consiglio direttivo della Filarmonica di Finalborgo

Finale Ligure. Eletto dall’assemblea degli associati il Consiglio direttivo della Società Filarmonica di Finalborgo, nella seduta di insediamento, ha nominato le seguenti cariche sociali:

– Presidente: Andrea Baccino

– Vice-Presidente: Stefano Rocca

– Segretaria: Magda Panzavolta

– Tesoriere: Cesare Cara

– Consiglieri: Alessandro Cara, Andrea Marrone, Simone Parodi, Ivano Tortarolo, Attilio Venerucci, Nicola Viassolo

Gli obiettivi del triennio 2019-22:

Cultura musicale, educazione/formazione, intrattenimento sono i cardini su cui ruotano le linee programmatiche del nuovo Consiglio direttivo che traggono origine dal plurisecolare legame con la comunità del Borgo, dalla tradizionale ed irrinunciabile “mission” sociale e dalla necessità di sperimentare nuovi generi e modalità esecutive musicali adeguandole al costante mutamento sociale.

Di conseguenza, avuto altresì riguardo all’esperienza maturata negli ultimi anni, le azioni attuative si indirizzano verso le seguenti direttrici:

– Promozione dell’ascolto rivolto principalmente all’approfondimento culturale ed all’intrattenimento. L’obiettivo si realizza per mezzo, in prevalenza, del corpo bandistico – attività concertistica eventualmente in collaborazione con altre realtà musicali – e del potenziamento di “BRG Radio”, la web radio della Filarmonica.

– Offerta formativa ampia per ogni età (dall’infanzia all’adulta) e per ogni esigenza con particolare attenzione alla musica di gruppo finalizzata all’integrazione sociale ed all’inserimento degli allievi nel corpo bandistico. L’attività è svolta dalla dipendente Scuola di musica sempre all’avanguardia nella ricerca di innovative modalità didattiche ed educative.

– Intrattenimento ad opera di “ensemble” strumentali itineranti per il supporto di eventi, festeggiamenti o manifestazioni pubbliche turistiche, promozionali, religiose, ecc.

– Iniziative collaterali atte a promuovere la conoscenza del più antico sodalizio musicale finalese, della sua storia intrecciata con quella sociale del Borgo, del suo patrimonio (es.: il fondo di partiture storiche depositato nella Biblioteca Mediatica Finalese) e del secolare legame con il Teatro Aycardi storico centro della cultura laica.

In sintesi, la Società Filarmonica si inserisce nel panorama musicale del Comune di Finale (eterogeneo ed a volte monotematico) con un repertorio molto popolare che copre tutti i generi musicali (dall’opera lirica al folk ecc.) adeguati al contesto esecutivo ed all’uditorio.