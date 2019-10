Nei punti vendita di Coop Liguria torna la raccolta solidale “Dona la spesa”

Liguria. Sabato 12 ottobre torna la raccolta solidale “Dona la spesa” organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

In tutti i punti vendita della Cooperativa, dalle 9 alle 19, saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà per sensibilizzare Soci e clienti ad aggiungere alla propria spesa qualche acquisto da donare in solidarietà.

Come sempre essi saranno affiancati dai soci volontari di Coop Liguria, che sono un prezioso supporto nell’organizzazione di tutte le attività sociali, solidali a aggregative promosse dalla Cooperativa.

Nel complesso l’iniziativa (che lo scorso anno, in Liguria, ha permesso di donare oltre 62 tonnellate di prodotti nei due appuntamenti di maggio e ottobre) coinvolgerà una cinquantina di associazioni e circa 250 soci Coop volontari.

A caratterizzare la raccolta è la scelta di non concentrare gli aiuti su un unico soggetto, differenziando i destinatari per sostenere, in ciascuna località, i progetti solidali di quel territorio.

I prodotti che le associazioni suggeriscono di donare, perché più necessari e richiesti, sono: olio, conserve in scatola, biscotti, farina, zucchero, tonno, pasta, riso, alimenti per l’infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della casa e della persona.