Ospedaletti. L’Ospedaletti regala al proprio pubblico una prestazione esaltante e di carattere, portando a casa il primo storico punto nel campionato di Eccellenza. Proprio quando la gara si mette in salita con la rete del Finale e l’espulsione di Sturaro, gli orange trovano la grinta necessaria per schiacciare l’avversario, firmare il pareggio e sfiorare la vittoria.

Ospedaletti e Finale si giocano tanto, ma in campo la voglia di vincere sembra prevalere sulla paura di perdere. Inizia subito forte il Finale con la traversa colpita da Buttu quando ancora il cronometro non ha fatto un giro completo. Al 12° sale in cattedra Ventrice e neutralizza l’iniziativa di Vittori con la sua uscita bassa.

Tre minuti più tardi la prima occasione per l’Ospedaletti. Espinal prova di testa sul calcio d’angolo di Schillaci, la palla sfiora l’incrocio dei pali e si spegne sul fondo. Al 19° ancora orange in avanti con Galiera che la mette giù, salta in un fazzoletto il difensore avversario e conclude sul primo palo, para Vernice. Proprio sull’angolo seguente svetta Alessio Negro, palla alta di poco.

Alla mezz’ora iniziativa personale di Foti che si invola sulla sinistra e mette in mezzo un cross teso sul quale, però, nessun compagno si fa trovare pronto. Al 38° ancora Espinal sugli scudi con il suo tentativo centrale, ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia di Vernice. La prima frazione si chiude con l’intervento decisivo e spettacolare di Ventrice che neutralizza con la mano di richiamo la conclusione di Maiano.

Squadre negli spogliatoi sullo 0 a 0 al termine di una prima frazione frizzante e divertente.

Nel secondo tempo la gara non perde di intensità e regala gol ed emozioni. Apre le danze Fici con il suo diagonale insidioso deviato da Vernice sul palo alla sua sinistra.

Al 62° il vantaggio giallorossoblù. Su azione di calcio d’angolo De Benedetti la mette in rete e, tra le proteste degli orange, il direttore di gara assegna la rete agli ospiti ribaltando la decisione del suo assistente che aveva ravvisato un fallo in attacco del Finale.

Come prevedibile la gara si innervosisce, ne fa le spese Sturaro che riceve il secondo giallo e deve abbandonare il campo lasciando i suoi in dieci. Ma l’Ospedaletti tira fuori tutto il carattere, si riversa in avanti, schiaccia l’avversario e trova il pari al 73° con Alessio Negro che stacca di testa su calcio d’angolo e la mette alle spalle di Vernice.

Gli orange non si fermano, nonostante l’uomo in meno ribaltano l’inerzia della gara e si lanciano all’attacco alla ricerca del gol vittoria. Al 77° occasione per Latella, sfera deviata in angolo sulla battuta a rete del numero 17.

Grande palla per il vantaggio locale a dieci minuti dal termine con un difensore del Finale che anticipa Alasia pronto a concludere a botta sicura a due passi dalla porta. Ospedaletti arrembante in inferiorità numerica, ma l’1-1 resiste fino al novantesimo e vale il primo punto orange in Eccellenza.

Le formazioni:

Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Mamone, 3 Fici (18 Alasia), 4 Negro Al., 5 Ambesi, 6 Allegro, 7 Sturaro, 8 Schillaci, 9 Espinal (16 Aretuso), 10 Foti (17 Latella), 11 Galiera (19 Allaria)

A disposizione: 12 Frenna, 13 Facente, 14 Negro An., 15 Cassini

Allenatore: Andrea Caverzan

Finale: 1 Vernice, 2 Conti (19 Cavallone G.), 3 Balbiano (13 Finocchio), 4 Odasso, 5 Maiano, 6 De Benedetti, 7 Rocca (18 Cavallone P.), 8 Buttu (20 Intili), 9 Vittori, 10 Faedo, 11 Ferrara (14 Galli)

A disposizione: 12 Porta, 15 Salata, 16 Freccero, 17 Pollero

Allenatore: Pietro Buttu

Arbitro: Fancesco Tortora (Albenga). Assistenti: Valerio Firenze e Leonardo Rossini (Genova).

Reti: 62° De Benedetti (F), 73° Negro Al. (O).

Ammoniti: Sturaro (O), Frenna (O).

Espulsi: Sturaro (O).