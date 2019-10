Nasce in Liguria “Europa Verde”, sabato conferenza con Elena Grandi

Genova. Il giorno 19 ottobre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12 presso il bar trattoria Giardino a Genova in via Torti 12 rosso nascerà Europa Verde in Liguria.

Dalle ore 10.30 alle ore 12 conferenza stampa aperta agli interventi del pubblico a cura di Elena Grandi, co-portavoce nazionale dei Verdi, sui temi delle proposte ecologiste per una finanziaria di svolta alla lotta al cambiamento climatico, contro la desertificazione per la giustizia sociale e una sanità pubblica contro i processi di privatizzazione in corso.

A seguire verrà indicato il comitato promotore di Europa Verde Ligure.