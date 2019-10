Multa dopo aver pulito zona tra Albenga e Alassio, Minucci: “Doveroso modificare normativa”

Albenga. “Quando avviene casi come questo, forse bisognerebbe pensare che sia doveroso modificare la normativa”. È questo il pensiero del consigliere di minoranza di Albenga Riccardo Ettore Minucci in relazione al caso della donna multata per aver ripulito una zona panoramica tra Alassio e Albenga.

“Ho letto con non poca perplessità la vicenda della signora alassina ‘colpevole’ di aver raccolto dei rifiuti nella zona adiacente alla discoteca “Le Vele” e la replica dell’assessore Vannucci, – ha proseguito Minucci.

“Perché se è sempre vero l’antico brocardo citato nell’intervento del membro della giunta, è non meno vero che la normativa dovrebbe cercare di sanzionare i comportamenti scorretti, ma al contempo incentivare i comportamenti di cittadinanza attiva volti a migliorare l’ambiente in cui la comunità territoriale vive o, quantomeno, non scoraggiarli”, ha concluso l’amministratore albenganese.