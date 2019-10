Muletto urta alcune casse che travolgono una ragazza: incidente al porto di Savona

Savona. E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo la ragazza di 23 anni che, la notte scorsa, è stata vittima di un incidente all’interno dell’area del porto di Savona.

Secondo quanto accertato, intorno alle 23.30 circa un muletto in manovra ha colpito alcune casse, che a loro volta hanno finito per travolgere la giovane.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Savona e gli operatori di Savona Soccorso.

Per fortuna le condizioni della 23enne si sono rivelati meno gravi di quanto non sembrasse in un primo momento.