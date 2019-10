Mozione Segre contro antisemitismo, Salvatore (M5S): “Stupore per Forza Italia in ginocchio davanti a Salvini e Meloni”

Regione. Ieri è stata approvata al Senato la mozione della senatrice a vita Liliana Segre, che con la sua iniziativa istituisce la Commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo.

In merito, la capogruppo regionale ligure del Movimento 5 Stelle Alice Salvatore manifesta alcuni attriti: “Plaudo al Senato. È molto grave il mancato voto della destra, che conferma la sua deriva estremista. Non essere d’accordo con una Commissione nata dall’esperienza di una persona come la senatrice Segre fa spavento”.

“Ancora una volta, si dimostra come Forza Italia e altri partiti di centrodestra, finora democratici, siamo completamente succubi di Salvini e Meloni con compiacimento di Casapound e Forza Nuova – tuona Salvatore – La presenza dell’estrema destra nelle manifestazioni non era un caso, quindi, ma un appoggio ideologico”.

“Su certi temi, non possono esserci distinguo politici: i valori prima di tutto, senza strumentalizzazioni. Bisogna sempre tenere alta la guardia contro questo tipo di derive”.