Millesimo. “Ringrazio la società e i miei compagni di squadra, che hanno pensato a me per sostituire Edy Amendola. Non sarà facile, ma lo dobbiamo fare perché Edy avrebbe voluto così”.

Le prime parole, da neo responsabile tecnico del Millesimo, di Simone Peirone sono dedicate al compianto Edy Amendola. Peirone, in questa nuova avventura sarà coadiuvato da Nicolò Goso.

“Vogliamo onorare al meglio la grande eredità morale sportiva del nostro amato mister, portando sul campo i suoi principi di gioco… per noi ogni domenica sarà una finale e daremo il massimo per centrare il consolidamento della categoria e per fare ciò dovremo crescere, gara dopo gara, sotto l’aspetto tecnico e della personalità”.

Quali sono, a tuo giudizio, le favorite del campionato di Prima Categoria, girone A, che sta per aprire i battenti?

“Il torneo è competitivo, il Soccer Borghetto del nostro ex compagno Marco Carparelli ed il Pontelungo sono le squadre maggiormente accreditate al salto di categoria”.