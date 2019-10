Savona. Il Millesimo compie l’impresa della giornata, andando a vincere (2-0) sul terreno del Pontelungo, grande favorito al successo finale, ma che a causa di due sconfitte consecutive si trova ultimo n classifica.

Simone Peirone, accetta di buon grado di commentare il successo del “Mresciu”… “Partita di cuore, sacrificio, giocata, a ritmi altissimi, in maniera ottimale dalla squadra – esordisce Peirone – contro una compagine, che sicuramente dirà la sua nella lotta per il salto di categoria… il nostro primo tempo è stato veramente tosto, la squadra stretta, corta e compatta ha pressato alto l’avversario, andando in vantaggio con Morielli, sfiorando più volte il raddoppio, colpendo due traverse…”.

“Nella ripresa abbiamo sempre giocato la palla, rischiando solo in una occasione di subire un goal, sventato da un grande intervento del nostro portiere Santin – conclude Peirone – poi è arrivato il raddoppio, scaturito da un corner, che ha messo in condizione Salvatico di buttare la palla alle spalle del numero uno avversario”.