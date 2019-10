Millesimo, rubano la borsa lasciata in auto davanti al camposanto

Millesimo. Nuova ondata di furti in Val Bormida, a farne le spese anche una donna che si è recata al cimitero di Millesimo lasciando la borsa sull’auto. In pochi minuti i soliti ignoti (per ora) hanno aperto la portiera e trafugato portafogli, telefono ed effetti personali.

Un altro colpo, invece, nei giorni scorsi a Carcare, dove in via Abba è stato svaligiato l’appartamento di un’anziana signora, fortunatamente in sua assenza.

Nella stagione autunnale, quando diminuiscono le ore di luce, sono più frequenti i furti messi a segno nel tardo pomeriggio, momento in cui i ladri destano meno sospetto rispetto alle ore notturne ma sono “protetti” da una scarsa visibilità da parte di vicini, spesso indaffarati nelle attività di rientro a casa o ancora al lavoro.

Altro fenomeno su cui prestare più prudenza in questo periodo, con l’avvicinarsi della ricorrenza di Ognissanti, è quello dell’appostamento di malintenzionati nei pressi dei cimiteri, che attendono i numerosi visitatori per approfittare di distrazioni e fare razzia, specie sulle auto parcheggiate.

Per questo le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e invitano a segnalare persone o comportamenti sospetti.