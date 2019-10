Liguria. Un’intensa perturbazione mediterranea impegnerà la nostra regione con piogge anche intense e locali temporali anche se alternati a momenti di pausa.

Secondo gli esperti del Centro Limet, tutto ciò avverrà su un terreno completamente saturo dalle piogge precedenti quindi il pericolo di ulteriori smottamenti sarà molto concreto. Tempo in miglioramento a partire da domani e per tutto il weekend.

La giornata di oggi si apre all’insegna dei cieli molto nuvolosi con già le prime piogge che durante la notte hanno interessato particolarmente il ponente con cumulate comprese tra 20 e 60 millimetri. In queste prime ore del mattino le precipitazioni stanno interessando anche la parte centrale della regione con intensità moderata e cumulate sui 5/15 millimetri in graduale aumento. Le temperature minime di questa mattina sulla costa sono comprese tra 16 e 20 gradi mentre nelle zone interne oscillano tra 8 e 14 gradi. Valori più bassi esclusivamente sulle vette più alte di Appennino e Alpi Liguri dove si registrano 5/6 gradi.

La giornata di oggi vedrà precipitazioni a carattere di rovescio o temporale fin dal mattino un po’ su tutta la regione ad esclusione dell’imperiese dove le precipitazioni saranno più veloci. I fenomeni più intensi saranno tra il savonese orientale, il genovese di ponente e a seguire anche sullo spezzino.

Nel pomeriggio probabile attenuazione delle precipitazioni su imperiese e savonese di ponente; rovesci più frammentari (più intensi nelle aree interne) anche sul resto della regione. in serata tendenza a recrudescenza dei fenomeni sul settore centrale, tra il savonese orientale e Portofino dove saranno possibili rovesci o temporali più intensi; rovesci anche sul resto del levante, più asciutto su imperiese e savonese di ponente.

I venti saranno irregolari sul golfo: tesi al mattino da sud-est, poi rinforzi irregolari in prossimità dei groppi piovosi mentre dalla sera nuova rotazione a sud-est. Il mare sarà molto mosso, localmente agitato la largo. Infine le temperature saranno in calo specie nei valori massimi infatti oggi sulla costa si raggiungeranno i 17/19 gradi mentre nell’entroterra i 13/15 gradi.

Nelle condizioni in cui si trova il nostro terreno in queste ore, cioè completamente saturo, non servono necessariamente cumulate importanti per creare smottamenti o locali allagamenti quindi raccomandiamo la massima attenzione e prudenza soprattutto nelle zone già fortemente colpite dalla piogge precedenti.