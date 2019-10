Liguria. Sulla Liguria torna un flusso di correnti meridionali nei bassi strati che determina un aumento della nuvolosità specie nella giornata di venerdì, senza piogge. Nel fine settimana condizioni di variabilità. Ecco le previsioni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 4 ottobre, nubi medio-basse su gran parte della regione fin dal mattino, specie sul settore centro-orientale della costa e saranno sormontate da nuvolosità alta che transiterà in quota da nord-ovest verso sud est. Copertura più sottile su Imperiese, Alpi Liguri, versanti padani ed estremo levante, più compatta sulla fascia costiera centrale. Poco probabili piogge. Venti deboli o moderati da sud, in attenuazione tra pomeriggio e sera. Mare poco mosso. Temperature in diminuzione comprese sulla costa tra 13 e 21 gradi, nell’interno tra 4 e 16.

Domani, sabato 5 ottobre, nubi sparse su tutta la regione, più compatte su Imperiese e Spezzino, meno sulla parte centrale regionale dove saranno presenti ampie schiarite durante il giorno. Generale assenza di fenomeni. Venti: Moderati da nord al mattino sul settore centrale, in attenuazione in giornata, deboli variabili altrove. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie su valori gradevoli.

Domenica 6 ottobre bel tempo al mattino. Nubi in aumento dal pomeriggio e soprattutto in serata, ma senza piogge.