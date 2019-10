Liguria. Veloce perturbazione ricolma di aria fredda in quota in transito sul nord Italia. Rovesci sulla Liguria centro-orientale in mattinata. Miglioramento da pomeriggio con venti di tramontana e temperature in calo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La lunga stasi anticiclonica di questa prima parte di autunno viene in queste ore ad essere interrotta soltanto temporaneamente da un impulso di aria fredda di estrazione scandinava in discesa nel Mediterraneo. Quando gli ingressi dei fronti avvengono, come in questo caso, da nord-ovest la perturbazione scivola velocemente verso sud-est andando a formare una depressione con maltempo più intenso sulle regioni centro-meridionali. Sulla Liguria dopo gli annuvolamenti nel pomeriggio-sera di domenica hanno fatto seguito rovesci durante la notte tra il Savonese e la Riviera di Levante con accumuli di pioggia intorno ai 10/14 mm su Savonese e Spezzino e relative zone interne fino a locali punte di 23 mm registrate dalla centralina Limet di Varigotti nel Finalese, soltanto brevi piovviggini nell’Imperiese.

Le temperature molti miti anche nel weekend appena trascorso, con l’ingresso di questo impulso freddo vanno già risentendone in particolar modo nelle zone interne e in montagna. I valori minimi lungo la costa si sono attestati tra i 13 e i 15°C, qualche punto in più fino a 17°C nella Riviera dei Fiori. Minime decisamente più basse nell’entroterra con valori compresi tra 7 e 12°C nelle vallate. In montagna zero termico in calo intorno ai 2000/2200 metri, ritroviano soltanto +1.7°C a 1785 metri del monte Bue in Appennino di Levante e +4.6°C sul monte Beigua 1285 m alle spalle di Varazze(SV).

Il passaggio del fronte sarà veloce e in mattinata gli ultimi rovesci bagneranno il settore orientale della regione con le prime raffiche di tramontana a spazzare i cieli del settore occidentale. La nuvolosità tenderà a rimanere addossata sui settori padani dell’Appennino mentre sui versanti marittimi e lungola costa un rapido miglioramento si farà strada con ampie schiarite e sprazzi soleggiati. Soffierà una tramontana a tratti rafficata forte tra Savona e Genova e in particolare allo sbocco delle valli, meno intensa agli angoli della regione riparati dalle montagne più alte delle Alpi Liguri e Appennino di Levante. Le temperature massime risulteranno in calo attestandosi intorno ai 18/20°C lungo la costa, decisamente più basse nell’interno e in montagna.

Situazione: Rapido transito instabile da nord ovest con minimo depressionario che andrà ad interessare il centro-sud. Qualche effetto marginale nelle prime ore di lunedì anche sulla nostra regione, seguito da un rapido miglioramento.

Avvisi: Per venti forti settentrionali, specie nella prima parte di giornata.

Cielo e Fenomeni: Prima dell’alba nuvolosità diffusa con qualche piovasco o rovescio, più probabile sul settore centro-orientale. Migliora già dalla mattinata a partire da ponente, con nubi in allontanamento e schiarite anche ampie entro il mezzogiorno sui settori costieri. Residue nubi invece sulle zone interne con qualche piovasco ancora possibile. Nel pomeriggio tempo assolato ovunque con poche nubi.

Venti: Forti venti settentrionali, in particolare nella prima parte di giornata.

Mari: Stirato o mosso sotto costa per onda lunga. Molto mosso al largo.

Temperature: In lieve calo.

Costa min: +13/+17°C, max: +22/+24°C

Interno min: +4/+12°C, max: +14/+21°C