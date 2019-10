Liguria. A seguito della debole perturbazione in transito sulla nostra regione si ristabilisce un campo di alta pressione con tempo nel complesso buono fino alla giornata di sabato. Temperature su valori gradevoli.

Secondo gli esperti del Centro Limet, tra la notte e il primo mattino di oggi, giovedì 10 ottobre, avremo residue piogge nelle aree interne del levante, in via di attenuazione. Nubi sparse sul resto della regione, più compatte sul settore centro-orientale, ma senza ulteriori fenomeni, maggiori schiarite a ponente, specie sull’Imperiese. Nel corso della giornata progressivo dissolvimento della nuvolosità con schiarite sempre più ampie fino ad avere cielo sereno ovunque in serata.

Venti deboli da sud est a levante, da nord-est a ponente. Generale rotazione a nord in serata su tutta la regione. Mare da molto mosso a mosso. Temperature minime stazionarie, in lieve aumento le massime: sulla costa minime tra 13 e 16 gradi, all’interno massime tra 19 e 22 gradi; all’interno minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 16 e 19 gradi.

Domani, venerdì 11 ottobre, bel tempo su tutta la regione fatta eccezione per nubi basse sui versanti padani, in attenuazione con il passare delle ore. Venti moderati da nord al mattino, in graduale attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso. Temperature minime in lieve calo, in aumento le massime specie lungo le coste.

Infine, sabato 12 ottobre si attende cielo da sereno a velato nel corso della giornata, senza precipitazioni. Temperature gradevoli, venti deboli.