Liguria. Graduale cambiamento del tempo sulla Liguria con nubi in aumento. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Archiviato l’ultimo fine settimana di ottobre dalla caratteristiche tardo estive con tanto sole e temperature diffusamente sopra la media del periodo, la nuova settimana che si apre e che ci traghetterà nel mese di novembre vedrà un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche di stampo decisamente autunnale. Un fronte di aria più fredda dalla regioni scandinave scenderà fin verso il Mediterraneo attraverso l’Europa centrale. La nuvolosità tenderà ad aumentare tra oggi e domani anche sul Nord Italia con prime precipitazioni sulle Alpi e sulle regioni orientali, tempo pressochè asciutto ma con nubi in aumento sulla Liguria.

Il consueto sguardo alle temperature minime della notte rilevate dalla nostra rete di monitoraggio evidenzia valori ancora relativamente miti lungo la fascia costiera compresi tra 13 e 18°C. Temperature decisamente più basse, a causa del fenomeno delle inversioni termiche, nei fondovalle subito alle spalle della costa e nelle bassure interne dei versanti padani con valori che arrivano a toccare i +3.1°C a Cabanne di Rezzoaglio in val d’Aveto e i +6.3°C a Calizzano in val Bormida. In quota temperature ancora miti come dimostrano i +8.1°C registrati sul monte Bue a 1785 m in Appennino e i +11°C di Piaggia a 1310 m sulle Alpi Liguri.

La giornata di oggi vedrà un aumento della nuvolosità medio-alta stratificata collegata a un fronte attualmente sulla Spagna con basso rischio di precipitazioni in un contesto di tempo variabile con qualche schiarita su Imperiese e Spezzino al mattino. Dal tardo pomeriggio/sera deciso aumento della nuvolosità su tutta la regione con qualche precipitazione sparsa nella mattinata di martedì sul settore centro-orientale. Le temperature si manterranno ancora stazionarie oggi, in leggero calo nella giornata di martedì nei valori massimi.