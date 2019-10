Meteo in peggioramento: scatta l’allerta rossa su levante savonese e valbormida, arancione a ponente

Liguria. Alla luce delle ultime previsioni meteo, Arpal ha prolungato e modificato l’allerta meteo.

Sul settore centrale della regione e cioè sui bacini piccoli e medi delle zone B (lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno) e D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) sarà allerta allerta arancione fino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. In seguito sarà allerta rossa fino alle 15 di domani, lunedì 21 ottobre, quindi nuovamente arancione fino alle 24 sempre di domani lunedì 21 ottobre. Invece per i bacini grandi sarà allerta gialla fino alle 20 di oggi, poi arancione fino alle 24 di domani.

A ponente, nei bacini piccoli e medi della zona A (lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa) sarà allerta arancione fino alle 15 di domani lunedì 21 ottobre. Per i bacini grandi allerta gialla fino alla mezzanotte di domani lunedì 21 ottobre.

Sui bacini piccoli e medi della zona C (lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla) allerta gialla fino alle 20 di oggi, poi arancione fino alle 18 di domani, lunedì 21, quindi gialla fino alle 24. Per i bacini grandi allerta gialla fino alle 24 di domani.

Sui bacini padani piccoli e medi della zona di levante, cioè la zona E della Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia sarà allerta gialla fino alle 20 di oggi, poi arancione fino alle 24 di domani, lunedì 21 ottobre. Per i bacini grandi allerta gialla fino alle 24 di domani.

“La perturbazione che si attende nelle prossime ore – ha detto l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – sarà molto lunga e porterà piogge abbondanti dove ha già piovuto. Fortunatamente, a parte la Valbormida, nelle ultime 24 ore c’è stata una tregua nelle zone del genovese e del ponente dove aveva già piovuto molto, ma i corsi d’acqua ora rispondono più velocemente rispetto a una settimana fa, anche in corrispondenza di fenomeni anche meno intensi di quelli dei giorni scorsi”.

Le precipitazioni hanno raggiunto cumulate importanti. Per oggi pomeriggio le piogge saranno ancora localizzate e in spostamento da una zona all’altra, ma da questa sera saranno più intense e diffuse, anche per l’azione del vento, e potrebbero portare a innalzamenti molto rapidi dei corsi d’acqua. Il mare è molto molto mosso, localmente agitato sulle coste di Genova e del levante.

Questi i fenomeni previsti nell’avviso meteorologico di oggi.

Oggi, domenica 20 ottobre: aumento dell’instabilità per l’intensificazione dei flussi umidi meridionali. Piogge diffuse con intensità forte e cumulate fino ad elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Vento di burrasca con raffiche fino a 80 km/h su B, C ed E, forte su D. Mare localmente agitato su B e C per onda da sud-est, in calo dalla serata.

Domani, lunedì 21 ottobre, continua la fase instabile e perturbata con piogge diffuse di intensità forte e cumulate tra significative ed elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti forti da sud/sud-est con raffiche fino a 60-70 chilometri orari su B, C, D ed E.

Dopodomani, martedì 22 ottobre, residue precipitazioni nelle prime ore del mattino, più probabili su B, D ed E e in attenuazione durante la mattinata. Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70 chilometri orari su A e parti occidentali di B e D.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPALiguria). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.