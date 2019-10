Liguria. Una perturbazione interessa il Nord Italia. Instabilità sulla Liguria, specialmente sul centro levante. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Mentre l’alta pressione si erige lungo i meridiani con asse Penisola Iberica – Islanda, aiutata anche dall’uragano Lorenzo in transito sulle Isole Azzorre, delle correnti più fresche e umide investono l’Europa centrale. Una perturbazione è riuscita a “tuffarsi” nel Mediterraneo attraverso la valle del Rodano formando una bassa pressione sul Golfo Ligure.

Durante le ore notturne il tempo è peggiorato sulla nostra regione con temporali sparsi, a tratti anche intensi, seppur di breve durata. Le zona più colpite sono state l’interno genovese e l’estremo levante con accumuli che in alcuni casi hanno superato i 50mm dalla mezzanotte. Le temperature minime sono rimaste stazionarie o leggermente calate rispetto ai valori di ieri. La minima registrata a Savona è stata 18,2°C.

Oggi, mercoledì 2 ottobre, sistema temporalesco sul settore centrale con interessamento principale del Genovesato in estensione al Tigullio ma rapide schiarite si imposteranno già dal mattino su imperiese e parte del savonese; variabile il pomeriggio a levante, nelle zone interne si potranno ancora registrare alcuni rovesci; più soleggiato sul centro ponente. Venti in prevalenza da Libeccio sul Mar Ligure al largo. Dalla sera rotazione a tramontana su Genova e vallate retrostanti. Mare mosso. Temperature in diminuzione, più sensibile nelle aree interessate da instabilità. Saranno comprese sulla costa tra 15 e 24 gradi, nell’interno tra 10 e 20.

Domani, giovedì 3 ottobre, ampie schiarite su tutti i settori; tempo soleggiato e asciutto in giornata; innocue velature in transito a partire da ponente; venti: inizialmente settentrionali con rinforzi come da avviso; regime di brezza a seguire. mari: molto mosso / agitato al largo per onda formata da terra in successiva scaduta; mosso altrove; moto ondoso in rapido calo dal pomeriggio. Temperature: in calo le minime a fondovalle e sulla costa specie a levante; in recupero le massime sulle riviere.

Venerdì 4 ottobre ancora tempo soleggiato, ma con comparsa di nubi marittimo-costiere sul genovesato nel corso della giornata; mite, a tratti caldo per il periodo.