Liguria. Fine settimana nel complesso soleggiato e con temperature superiori alla media del periodo stante il rinforzo dell’alta pressione sull’Italia.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi sabato 26 ottobre avremo bel tempo su tutta la regione se si eccettua qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in via di attenuazione.

Venti moderati da nord al mattino con qualche rinforzo tra Savona e Genova; attenuazione del vento nel pomeriggio fino a debole in serata. Mare stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo. Temperature minime stazionarie, in aumento le massime specie lungo le coste: sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 21 e 25 gradi; all’interno minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 15 e 21 gradi.

Per domani, domenica 27 ottobre, soleggiato per l’intera giornata a parte l’arrivo di sottili velature in serata senza conseguenze.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature in lieve calo lungo le coste, stazionarie nelle aree interne.