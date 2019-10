Liguria. Domenica stabile e soleggiata. Lunedì alta pressione in indebolimento e graduale aumento della nuvolosità, prime precipitazioni dalla serata. Martedì ancora giornata instabile con piogge sparse. Temperature sempre miti per il periodo, ma in tendente calo.

Ecco la situazione di oggi dal Centro Meteo di Limet:

Cielo e Fenomeni: Domenica di bel tempo su tutta la regione.

Venti: Residui moderati da nord al mattino tra Savona e Genova. Ruoteranno a sud ovunque entro la serata.

Mari: Generalmente quasi calmi, poco mossi a largo.

Temperature: Pressochè stazionarie od in lieve calo nei valori massimi.

Costa: min +15/+19°C, max: +21/+25°C

Interno: min +7/+14°C, max: +19/+22°C