Liguria. Giornata interlocutoria con nuvolosità variabile e qualche precipitazione sparsa in attesa della perturbazione atlantica di martedì. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Il lungo dominio anticiclonico di questa prima di autunno sta per essere interrotto dall’intervento di una perturbazione atlantica che interesserà la Liguria a partire dalla serata di oggi per poi transitare con il suo ramo freddo nella giornata di martedì apportando un repentino peggioramento delle condizioni meteo con piogge e temporali in particolar modo sul settore centrale.

La giornata odierna trascorrrerà ancora all’insegna del cielo nuvoloso, grigio e uggioso con qualche schiarita di breve durata agli estremi della regione. La ventilazione tenderà a rinforzare dai quadranti meridionali nel corso della giornata, ad annunciare l’arrivo del fronte perturbato dalla Francia. Le temperature, risentiranno in questa fase del richiamo sciroccale impresso dal fronte in arrivo con un aumento generalizzato, già avvenuto nel corso della notte con minime comprese tra 18 e 21°C lungo la fascia costiera, la più interessata dal rinforzo del vento da sud/est. Nell’entroterra temperature minime comprese tra 12 e 17°C anche qui attese in risalita nel corso della giornata odierna.

Alla giornata interlocutoria di oggi seguirà un martedì perturbato che vedrà le prime precipitazioni a carattere pre-frontale nel corso della tarda serata odierna, prime ore della notte su martedì con fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità tra il Savonese orientale e il Genovesato. Sulle restanti zone piogge moderate a carattere di rovescio. La ventilazione tenderà a rinforzare ulteriormente da sud-est in una prima fase, da sud/ovest al passare del fronte freddo con ulteriore rinvigorimento delle precipitazioni da ponente verso levante. Mare mosso o molto mosso al largo.